نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنجم الفريق رجب بكار أثناء التدريبات وهو يحتفل على طريق "القوس والسهم" وهو شعار الزمالك الذي يعرفه الجميع.





وأكد مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، أنه طالب مسؤولي الزمالك بحسم موقفهم من ضمه في أسرع وقت ً





وكشف مصدر أن نجم بيراميدز وقع للزمالك لمدة 4 مواسم، وينتظر اللاعب دخول مسئولي الأبيض في مفاوضات مع فريقه لحسم الأمور بشكل رسمي.