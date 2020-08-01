تنمية التجارة الداخلية: المناطق اللوجيستية نقلة نوعية في مصر (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:46 ص
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
شيماء حسن
كشف إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن خطة الدولة لإنشاء منطقة لوجستية للسياحة في مدينة الطور في جنوب سيناء، مؤكدًا أن المناطق اللوجستية نقلة نوعية من مجال التجارة الداخلية بمصر.

وقال "عشماوي"، في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن الدولة أصبح لديها 16 مشروعًا باستثمارات 49 مليار جنيه لعمل هذه المناطق بـ 11 موقعًا.

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هذه المناطق تقلل من الهدر من السلع وتنظم تجارتها ويديرها القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تحدد نوعيات وأماكن المناطق اللوجستية حسب الاحتياج الفعلي.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بمختف محافظات الجمهورية، حيث سيتم افتتاح المنطقة اللوجستية بطنطا قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم وضع حجر أساس في أكثر من محافظة الفترة القادمة، بالإضافة إلى أنه جاري العمل علي خطة لتوفير أسواق الجملة في كل محافظة وبذلك ستنتظم شبكات التوزيع وبالتالي تقليل التكلفة.

وأوضح وزير التموين لـ "الفجر" أنه جاري العمل في إنشاء 18 منطقة لوجستية وذلك بعد اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية العام الماضي للخطة الاستراتيجية لتطوير التجارة الداخلية، وتم إعداد الأراضي اللازمة لذلك ثم تم طرح الأراضي أمام المستثمرين لبدء الأعمال، كما أنه سيتم طرح 6 مناطق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري في محافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد والشرقية وسوهاج.

وقال وزير التموين إن تكلفة النقل والمواصلات أصبحت تمثل قيمة مادية مضافة في سعر المنتج النهائي، لذلك يتم التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية في مختلف المحافظات توفير نفقات النقل وتقليل الأسعار، حيث أن المنطقة اللوجستية تعرف بأنها مخزن كبير معد بطريقة علمية سليمة بالإضافة إلي وجود ثلاجات وأنفاق تبريد، وذلك للحفاظ علي البضائع من التلف، حيث يتم تخزين البضائع بكميات كبيرة ثم يتم إعادة تفريغها وتقسيمها وتعبئتها ونقلها، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي جودة المنتج وتقليل نفقات النقل والمواصلات.

جدير بالذكر أن المنطقة التجارية اللوجستية المقامة علي مساحة 96 فدان بالطريق الزراعي بدمنهور ستخدم أكثر من 10 مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات تقدر بـ 10 مليار جنيه، حيث تضم 3 قطاعات متنوعة مما سيساهم في توفير 25 ألف فرصة عمل وتم الاتفاق علي تخصيص 75% من فرص العمل لأبناء المحافظة.

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