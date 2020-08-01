رامي ربيعة يسرد كواليس تصعيده للفريق الأول بالأهلي
السبت 01/أغسطس/2020 - 12:11 ص
علي نبوي
كشف رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس تصعيده للفريق الأول بالنادي الأحمر.
ربيعة قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة الأهلي :"تم إبلاغي من قبل الكابتن سمير كمونة بأنه تم تصعيدي للفريق الأول ولم أصدق".
وأضاف :"محمد بركات أول من استقبلني في الفريق الأول وقال لي "إيه يا ابني اللي جابك هنا.. خليك مع الناشئين تحت".
وتابع :"راقبت اللاعبين الكبار لكي أتعلم منهم ما يقومون بفعله، ومعتز إينو وحسام عاشور كانا الأقرب لي ويقدمان النصائح لي".
وأتم :"أي لاعب ناشيء ينتظر فرصة تصعيده للفريق الأول خاصة وأن اللعب مع الفريق الأول مختلف تمامًا عن قطاع الناشئين".
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