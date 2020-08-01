رامي ربيعة يسرد كواليس تصعيده للفريق الأول بالأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

كشف رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس تصعيده للفريق الأول بالنادي الأحمر.
ربيعة قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة الأهلي :"تم إبلاغي من قبل الكابتن سمير كمونة بأنه تم تصعيدي للفريق الأول ولم أصدق".
وأضاف :"محمد بركات أول من استقبلني في الفريق الأول وقال لي "إيه يا ابني اللي جابك هنا.. خليك مع الناشئين تحت".
وتابع :"راقبت اللاعبين الكبار لكي أتعلم منهم ما يقومون بفعله، ومعتز إينو وحسام عاشور كانا الأقرب لي ويقدمان النصائح لي".
وأتم :"أي لاعب ناشيء ينتظر فرصة تصعيده للفريق الأول خاصة وأن اللعب مع الفريق الأول مختلف تمامًا عن قطاع الناشئين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامي ربيعه ألأهلي

أخبار تهمك

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 10 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

كندة علوش: "الإخوان فشلوا في توريطي معاهم"

منذ 36 دقيقة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ أقل من ساعتين

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ ساعة و نصف

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة

منذ ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ربيعة يشارك في جزء من التدريبات الجماعية بالأهلي

ناجي: لو فريق الناشئين بالأهلي لعب بالدوري سوف يحصل على المركز الثالث أو الرابع

سعد سمير يروي تفاصيل انضمامه للأهلي

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لموسمين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»