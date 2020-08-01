آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:36 ص
رئيس جامبيا
رئيس جامبيا
زينب وهبه
استهدف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عددا من الحكام والرؤساء على مستوى العالم من المشرق حتى المغرب، ومن الشمال حتى الجنوب، إلا أن بعضهم خضع للحجر والعزل الصحي لمدة أسبوعين، وأعلن بعد ذلك تعافيه من الفيروس تمامًا.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا في السطور التالية:

1- رئيس جامبيا:
أعلنت السلطات في جامبيا عن خضوع الرئيس آدما بارو رئيس جامبيا للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة نائبته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومن المقرر خضوعهما للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

يُشار إلى أن جامبيا تعتبر أقل الدول في غرب قارة أفريقيا، تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أحدث الإحصائيات الرسمية توضح أن جامبيا سجلت حتى الآن 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويبلغ عدد سكان جمهورية جامبيا إحدى دول غرب أفريقيا 2 مليون و28 ألف نسمة بحسب إحصائيات عام 2018.

2- حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية:
وفي منتصف يوليو وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز أصيب كيفين ستيت حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأعلن بعدها أنه يخضع للحجر الصحي، قائلًا:" أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.

يُشار إلى أن "كيفين ستيت"، هو أول حاكم لولاية أمريكية يُصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالرغم من ذلك؛ رفض وضع سياسة ارتداء الكمامات الإلزامية في جميع أنحاء الولاية.

ويُذكر أن ولاية أوكلاهوما الأمريكية تقع جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

3- رئيسة بوليفيا:
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أصيبت رئيسة بوليفيا المؤقتة، "جانين آنييز"، البالغة من العمر 52 عامًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في التاسع من يوليو الماضي، وتم خضوعها للحجر الصحي في مقر الرئاسة.

وقد سجلت بوليفيا حتى يوم 28 يوليو 69 ألف و429 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبلغت حالات الوفاة 2583 حالة وفاة.

4- رئيس كازاخستان السابق:
وأصيب رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزار باييف بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبحسب ما ذكرته وكالة أذرتاج، نقلًا عن وكالة كازاخستان للأنباء، أن النتائج المعملية لاختبارات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لرئيس كازاخستان نزار باييف، كانت إيجابية وخضع بعدها للحجر الصحي. 
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا
آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الاصابات بفيروس كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 9 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 8 ساعات

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ ساعة و 22 دقيقة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 14 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"ارتفاع مصابي كورونا لـ355".. تفاصيل السفينة اليابانية التي أثارت رعب العالم

عاجل.. رئيس وزراء رومانيا المؤقت يخضع للحجر الصحي

رئيس جمهورية إفريقية يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

أبرز الرياضيين المصابين بكورونا حول العالم.. اعرف التفاصيل

إصابة وزير الصحة الكازاخستاني بفيروس كورونا

كازاخستان تعلن إصابة رئيسها السابق بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»