آخرهم رئيس جامبيا.. أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا

استهدف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عددا من الحكام والرؤساء على مستوى العالم من المشرق حتى المغرب، ومن الشمال حتى الجنوب، إلا أن بعضهم خضع للحجر والعزل الصحي لمدة أسبوعين، وأعلن بعد ذلك تعافيه من الفيروس تمامًا.





وترصد بوابة " الفجر " أبرز الحكام الذين خضعوا للحجر الصحي بسبب كورونا في السطور التالية:





1- رئيس جامبيا:

أعلنت السلطات في جامبيا عن خضوع الرئيس آدما بارو رئيس جامبيا للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة نائبته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومن المقرر خضوعهما للحجر الصحي لمدة أسبوعين.





يُشار إلى أن جامبيا تعتبر أقل الدول في غرب قارة أفريقيا، تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أحدث الإحصائيات الرسمية توضح أن جامبيا سجلت حتى الآن 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويبلغ عدد سكان جمهورية جامبيا إحدى دول غرب أفريقيا 2 مليون و28 ألف نسمة بحسب إحصائيات عام 2018.





2- حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية:

وفي منتصف يوليو وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز أصيب كيفين ستيت حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأعلن بعدها أنه يخضع للحجر الصحي، قائلًا:" أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.





يُشار إلى أن "كيفين ستيت"، هو أول حاكم لولاية أمريكية يُصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالرغم من ذلك؛ رفض وضع سياسة ارتداء الكمامات الإلزامية في جميع أنحاء الولاية.



