كندة علوش تطبخ "الفتة العلوشية" على الهواء (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:49 ص
كندة علوش
كندة علوش
شيماء حسن
قامت الفنانة السورية كندة علوش بتحضير الفتة العلوشية أثناء استضافتها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي". 

وخلال اللقاء تحدثت عن أزمتها الأخيرة واضطرارها للاعتذار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لحذفها منشورًا بخصوص حذف "جوجل"، لاسم فلسطين من خرائطها.

وقالت علوش: "مكنش قصدي، ولم اجد أي غضاضة في الاعتذار، لا اقصد أي حاجة على الاطلاق". 

وسبق وأن قالت علوش في اعتذارها على "السوشيال ميديا": "بعتذر لكل من فهم كلامي بشكل خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل، لأن البعض حملها تفسيرات حتمًا لم أكن أقصدها".

وكان المنشور الذي قامت الفنانة كندة علوش، بحذفه، يحتوي على هذه الكلمات: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل..  فلسطين".

من ناحية أخرى كشفت كندة، عن الاسم الذي ينادي به الفنان عمرو يوسف لابنته في المنزل نظرًا لشقاوتها وحبها للكرة، قائلًة: "عمرو بيناديها بـ "ياواد يا حودة". وقالت: "بحاول دايما البسها واشيكها بفستان، وبعد دقيقة واحد الاقي شعرها اتنكش واتحولت".

هذا، وتستعد الفنانة كندة علوش حاليًا لتصوير أحدث أعمالها الفنية، حيث أنها تشارك في مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ضي القمر".

وبدأت المخرجة مريم الأحمدي استئناف تصوير حلقات مسلسل "إلا أنا" مرة أخرى بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا. وسيكون الفنان محمد علاء البطل بحكاية "ضي القمر" أمام الفنانة كندة علوش، وذلك بعد التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا" أشرف على كتابته الكاتبة عبير سليمان، وقصة يسرى الفخراني، وهو تعاون إنتاجي بين سينرجي وشركة أروما.

وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة"

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