اتهام مراهق أمريكي بقرصنة حسابات مشاهير على "تويتر"

وجهت تهمة القرصنة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى شاب يبلغ 17 عاماً يشتبه في أنه العقل المدبر لقرصنة حسابات شخصيات معروفة على موقع تويتر في منتصف يوليو الماضي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.