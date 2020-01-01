اتهام مراهق أمريكي بقرصنة حسابات مشاهير على "تويتر"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
أ ف ب
وجهت تهمة القرصنة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى شاب يبلغ 17 عاماً يشتبه في أنه العقل المدبر لقرصنة حسابات شخصيات معروفة على موقع تويتر في منتصف يوليو الماضي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وقال المدعي العام أندرو وارن في بيان: "نُظّم هذا الاحتيال الضخم هنا في باحتنا الخلفية"، وأضاف "يقيم المتهم هنا في تامبا، وارتكب جريمته هنا، وسيحاكم هنا".

وأوقف الشاب غراهام إيفان كلارك، في تامبا بفلوريدا في وقت مبكر، الجمعة، واتهم باختراق حسابات شخصيات بينها الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيس شركة تيسلا إلون ماسك، ونشر رسائل عليها تطلب من المتابعين إرسال أموال بعملة بيتكوين المشفرة.

وحصل القرصان بذلك على أكثر من 100 ألف دولار خلال يوم واحد.

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