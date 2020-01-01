مصادر إعلامية: الصحة الكويتية تعين 550 موظفا من "البدون"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر
كشفت مصادر إعلامية كويتية، الجمعة، أن وزارة الصحة بصدد القيام خلال الفترة المقبلة بإجراءات التعيين لأكثر من 550 موظفا من "البدون" في وظائف أطباء وممرضين.

وأكدت المصادر، أن الموافقة تمت من قبل توصية لمجلس الوزراء والإيعاز لديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة النهائية للحصول على الدرجات الوظيفية إضافة الى توفير الميزانية الخاصة بهؤلاء الموظفين، حسبما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتوقعت المصادر، أن "وزارة الصحة ستنتهي من اجراءات التعيين مباشرة بعد إتمام جميع الإجراءات، تمهيدا لاستلام الوظيفة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت، أن "هذه ليست الدفعة الوحيدة، وأن هناك آلية سيتم اعتمادها للاستفادة من هذه الفئة لسد العجز الذي تعاني منه الوزارة في مثل هذه الوظائف".

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