ليس أودينيزي الإيطالي.. فريق أوروبي عريق يدرس ضم رمضان صبحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

دخل مسئولو نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، في مفاوضات قوية مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق.

 

مصير رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي

 

واستفسر مسئولو نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، من إدارة هيدرسفيلد، عن سعر رمضان صبحي نجم هجوم الفريق الإنجليزي، المعار للأهلي حتى نهاية الموسم،  تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل.

 

من جانبه أعلن مسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه يستعد لبيع اللاعب بشكل نهائي مستبعداً فكرة اعارته من جديد خاصة أن عقده مع الفريق متبقي فيه موسمين فقط.

 

الجدير بالذكر أن الأهلي تقدم، بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى ماديًا حتى هذه اللحظة.

 

وتنتهى إعارة رمضان صبحي للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.

 

أخبار تهمك

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

كندة علوش: "الإخوان فشلوا في توريطي معاهم"

منذ نصف ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ ساعة و نصف

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»