ليس أودينيزي الإيطالي.. فريق أوروبي عريق يدرس ضم رمضان صبحي

ليس أودينيزي الإيطالي.. فريق أوروبي عريق يدرس ضم رمضان صبحي
الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:36 م
علي خلاف
دخل مسئولو نادي
لوكوموتيف موسكو الروسي، في مفاوضات قوية مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن التعاقد
مع رمضان صبحي لاعب الفريق.
مصير رمضان صبحي
في الميركاتو الصيفي
واستفسر مسئولو
نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، من إدارة هيدرسفيلد، عن سعر رمضان صبحي نجم هجوم الفريق
الإنجليزي، المعار للأهلي حتى نهاية الموسم،
تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل.
من جانبه أعلن
مسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه يستعد لبيع اللاعب بشكل نهائي مستبعداً فكرة اعارته
من جديد خاصة أن عقده مع الفريق متبقي فيه موسمين فقط.
الجدير بالذكر
أن الأهلي تقدم، بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى
ماديًا حتى هذه اللحظة.
وتنتهى إعارة
رمضان صبحي للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد
الإنجليزي.