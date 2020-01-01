حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات المعقمة (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أذاعت القناة الأولى المصرية مقطع فيديو يظهر قيام حجاج بيت الله الحرام برمي الجمرات المعقمة، بعد وصولهم إلى جسر الجمرات، لرمي جمرة العقبة الكبرى.

من جانبه قال ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الإعلام السعودي المكلف، إن موسم الحج هذا العام كان استثنائيًا، مؤكدًا أن الأجهزة الرسمية قامت بجهود مضاعفة للاطمئنان على سير الحج والعمل على تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف القصبي في تصريحات نقلتها "نشرة أخبار التاسعة" على فضائية "الأولى المصرية": "حرصنا على التباعد الاجتماعي وتقديم الخدمات الطبية للحجاج، وأتمنى أن يكتب الحج للمسلمين في الأعوام القادمة ونحن مطمئنون على سلامتهم".

من جانبه، قال الشيخ سعد بن جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي، إنه تم وضع لكل مجموعة من الحجاج وعددهم 20 حاج مراقب صحي ومراقب من وزارة الحج مع العمل على تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم لمس الكعبة وعدم لمس المقام وعدم ملامسة أي شيء في الحرم المكي الشريف.

وأضاف القرشي في لقائه عبر "زوم" ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن أنه بدأ الاستعداد لموسم الحج بوجود 3500 عامل وتم ضع خطوط التباعد في الطواف والسعي، مشيرًا إلى أنه من شروط اختيار الحجاج هذا العام هي ألا يكون الحاج لديه أي من الأمراض المزمنة ولا تظهر عليه أي أعراض كورونا.

وأشار إلى أن السعودية بدأت اتخاذ إجراءات صارمة وشديدة في تطبيق أعلى معايير الصحة للحجاج، مشيرًا إلى أن بداية التسجيل للحجاج كان منذ 15 ذو القعدة الماضي، موضحًا أنه في يوم 20 ذو القعدة كان هناك فحص أولي للحجاج ومتابعتهم من قبل وزارة الصحة حتى وصولهم.

وأشار، إلى أنه اليوم كان أخر وصول الأفواج في فنادق مكة المكرمة وتم وضع كل حاج في غرفة مخصصة له بأعلى معايير الجودة وأعلى معايير الصحة.

موسم حج استثنائي

تقود المملكة العربية السعودية هذا العام، موسم حج استثنائي، حيث يتوافد عدد محدود من ضيوف الرحمن من مناطق المملكة على الحرم المكي، بعد أن انتهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم، وطبقت السلطات السعودية، آليات صحية، وإجراءات صارمة تساعد الحجاج منذ وصولهم، لتنظيم موسم حج خال من فيروس كورونا.

البروتوكولات الصحية

اتخذت الحكومة السعودية، مجموعة من الاجراءات من أجل حج آمن وصحي يضمن سلامة ضيوف الرحمن، وأعلى الشروط الصحية، بالالتزام بالإجراءات الصارمة، والبروتوكولات الصحية، ولا تقبل التجاوز في منع إدخال الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجية، وإزالة برادات مياه زمزم ومنع تخزين المياه، ومنع الدخول إلى منى ومزدلفة وعرفات بلا تصريح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمس الكعبة رمى الجمرات جمرات العقبة الفجر الحجاج الجائحة

أخبار تهمك

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 8 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ممنوع لمس الكعبة وتقبيل الحجر الأسود.. تعرف على الإجراءات الاستثنائية لموسم الحج في زمن كورونا

صحفي سعودي: تكريم مصابي كورونا من ممارسي الخدمة الطبية بالحج هذا العام (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز يبكى على الهواء (فيديو)

طريقة تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي في موسم الحج (فيديو)

تزويد ضيوف الرحمن بملابس إحرام معقمة وكمامات ومظلة (فيديو)

مستشفى ميداني متنقل و60 عربة إسعاف لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»