روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير: بلال أحمد ومصطفى الديب
شارك روماني أبو ذكري، مواطن مسيحي، المسلمين فرحتهم في عيد الأضحى المبارك، وقام بذبح 3 عجول لتوزيعها على جيرانه، في مشهد يجسد كافة معاني الوحدة الوطنية، وذلك بإحدى شوارع العمرانية بمحافظة الجيزة.

وقال "روماني" إنه منذ فترة يحرص على مشاركة المسلمين افراحهم وأعيادهم، لمنع التعصب الديني بين المسلم والمسيحي.

وأضاف "روماني أبو زكري" أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وأوضح أنه يقوم سنويًا بذبح الأضحية وتوزيعها على الجيران سواء المسلم والمسيحي، قائلًا "أنا أشعر بسعاده خاصة، بسبب مشاركة أخواتنا المسلمين أفراحهم، لأن ذلك يدل على المحبة التى تجمع بين الناس، بغض النظر عن الديانة".

وقال أبو زكري"، إنه دائما ما يقدم التهنئة للأخوة المسلمين في عيد الفطر والأضحى، موضحًا أن عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.

إقرأ أيضًا

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 114 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1492 شابًا، كما تم توفير 1150 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 17 منشأة.

وقامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة، وأسفر عن تحرير 35 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وحالة غلق واحدة، فضلًا عن تلقى شكوى واحدة تم بحثها خلال الشهر.

وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمال المسجلين، فضلا عن صرف مبلغ 11 الفًا و480 جنيها على الرعاية الصحية، ليصل إجمالي ما تم صرفه اجتماعيا وصحيا على هذه الفئة 38 ألفا و480 جنيها.

يذكر أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة خلال الشهر.
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)
روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسيحي يشارك المسلمين فرحتهم روماني أبو زكري بوابة الفجر اليوم بوابة الفجر الفجر العمرانية

أخبار تهمك

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ أقل من ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 7 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يخطط لضم ويليان

منذ نصف ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا

منذ ساعة الا ربع

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ أقل من ساعتين

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 5 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعيين 2194 باحثا عن العمل بالقليوبية.. وتوفر 86 فرصة بالخارج‎

"القوى العاملة": تعيين 176 شابا منهم 4 من متحدي الإعاقة بجنوب سيناء

بينهم أصحاب همم.. تعيين 672 شابًا بالقطاع الخاص بالبحر الأحمر

بينهم 28 معاقا.. تعيين 1948 شابا في المنوفية

"القوى العاملة" تعلن تعيين 4250 شابا في الجيزة

1.1 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمنوفية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

08:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»