روماني أبو زكري.. "مسيحي" يشارك المسلمين فرحتهم ويذبح 3 عجول (صور)

شارك روماني أبو ذكري، مواطن مسيحي، المسلمين فرحتهم في عيد الأضحى المبارك، وقام بذبح 3 عجول لتوزيعها على جيرانه، في مشهد يجسد كافة معاني الوحدة الوطنية، وذلك بإحدى شوارع العمرانية بمحافظة الجيزة.





وقال "روماني" إنه منذ فترة يحرص على مشاركة المسلمين افراحهم وأعيادهم، لمنع التعصب الديني بين المسلم والمسيحي.





وأضاف "روماني أبو زكري" أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.





وأوضح أنه يقوم سنويًا بذبح الأضحية وتوزيعها على الجيران سواء المسلم والمسيحي، قائلًا "أنا أشعر بسعاده خاصة، بسبب مشاركة أخواتنا المسلمين أفراحهم، لأن ذلك يدل على المحبة التى تجمع بين الناس، بغض النظر عن الديانة".





وقال أبو زكري"، إنه دائما ما يقدم التهنئة للأخوة المسلمين في عيد الفطر والأضحى، موضحًا أن عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.





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وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 114 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1492 شابًا، كما تم توفير 1150 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 17 منشأة.





وقامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة، وأسفر عن تحرير 35 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وحالة غلق واحدة، فضلًا عن تلقى شكوى واحدة تم بحثها خلال الشهر.





وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمال المسجلين، فضلا عن صرف مبلغ 11 الفًا و480 جنيها على الرعاية الصحية، ليصل إجمالي ما تم صرفه اجتماعيا وصحيا على هذه الفئة 38 ألفا و480 جنيها.



