"ترامب" يعلن أن حظر تطبيق "تيك توك" بين الخيارات التي يبحثها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.