موسكو تستأنف حركة الركاب مع أبخازيا اعتبارا من يوم غد

أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن سلطات روسيا ستستأنف حركة الركاب مع جمهورية أبخازيا اعتبارا من يوم غد السبت.

أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن سلطات روسيا ستستأنف حركة الركاب مع جمهورية أبخازيا اعتبارا من يوم غد السبت.