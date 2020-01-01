تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي
تبحث إدارة الزمالك
تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع
الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
مستجدات صفقة رمضان
صبحي في الأهلي
تحدثت مصادر صحفية
داخل النادي الأهلي، عن مصير مفاوضات ضم رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، المُعار
من هيدرسيفيلد الإنجليزي.
وأوضحت المصادر
أن مسؤولي الأهلي، تقدموا بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو
العرض الأعلى ماديًا حتى هذه اللحظة.
وتابعت المصادر
أن أولمبياكوس اليوناني دخل في خط المفاوضات وكذلك أحد الأندية الروسية والتركية
ولكن عروضهم لم تتخطى حاجز المليون ونصف إسترليني.
وأشارت المصادر
إلى أن رمضان صبحي يُفضل الاستمرار في الأهلي عن الانتقال لدوريات ليست كبيرة في
أوروبا مؤكدًا أن رمضان لن يعود لأوروبا إلا عبر بوابة الدوري الإنجليزي أو
الإيطالي أو الألماني.
وأتمت المصادر
أن ترشيح رمضان صبحي لنادي أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني جاء من جانب أحمد حسن
كوكا مهاجم منتخب مصر، وهداف الفريق اليوناني.
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