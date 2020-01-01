كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:21 م
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
أصيب مساء اليوم الجمعه 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، خلال مشاجرة نشبت في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، بسبب معاكسة فتاة كانت تسير بالشارع.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والشوم بمركز أبوقرقاص، بسبب معاكسة فتاة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وهم: (توفيق-م)، 25 عاما، عاطل، (محمد-ف)، 59 عاما، مهندس، وشقيقيه محمود، 57 عاما، وأحمد 27 عاما، عاطل، مصابون بجروح قطعية وكسور.

انتقل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم القبض على 3 متهمين أشقاء وهم: (بهاء-ب)، وشقيقيه علاء، وهاني والأسلحة المستخدمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق والتصرف.

وعلي جانب آخر، قررت نيابة مركز ملوي، إيداع المتهم بقتل أأطفاله الـ3 أسفل عجلات القطار، أمام قرية معصرة ملوي في جنوب محافظة المنيا، مستشفى الأمراض النفسية وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي علي قواه العقلية.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته و2 من جيرانه وباقي أولاد المتهم، بنتين وولد "م" 13 سنة، و"ع" 14 سنة، و"م" 16 سنة، حول الواقعة.

وجددت نيابة مركز ملوي، 15 يوما إضافية علي ذمة التحقيقات الأربعاء الماضي.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي المتهم محمد على عبدالعليم، 50 عاما، سائق، مقيم بقرية معصرة ملوي؛ لاتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة وهم: خديجة 8 سنوات، ومنة 4 سنوات، وعمر 6 سنوات، أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا، من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، تم العثور عليهم علي شريط السكة الحديد في مركز ملوي.

انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة، وكشفت التحريات الأوليه أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

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