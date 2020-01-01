كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:15 م
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
شهد عام 2020 العديد من الكوارث الطبيعية والمناخية ومنها حرائق الغابات الاستوائية، والتي آثرت بشكل أو آخر علي العمر الافتراضي لكوكب الأرض، وقد أعلنت دراسة حديث نشرت في مجلة Scientific Reports، أن إزالة الغابات والحرائق ستدمر الكوكب خلال الـ200 عام القادمة.

‏وأوضح الباحثون أن الحضارة يمكن أن تدمر في غضون عدة عقود، حيث أن هناك فرصة بنسبة 90% لحدوث ذلك.

‏ويرجح الباحثون أن سبب حدوث ذلك، هو تعرض الغابات إلي حرائق، كما أن إزالة الغابات وتدمير الموارد الطبيعية، يمكن أن تؤدي دمار الكوكب، حيث تكون فرصة الاستمرار بنسبة 10% فقط.

وأكد الباحثون أن الأرض مغطاة بـ60 مليون كم مربع من الغابات، ولكن بسبب إزالة الغابات، يوجد الآن أقل من 40 مليون كم مربع منها.

وقال أحد القائمين علي الدراسة: "من المستبعد جدًا أن نتخيل بقاء العديد من الأنواع، بما في ذلك جنسنا، على الأرض بدون الغابات. وسيؤثر التدهور التدريجي للبيئة بسبب إزالة الغابات بشكل كبير على المجتمع البشري، وبالتالي فإن الانهيار البشري قد يبدأ قريبًا".

أضرار إزالة الغابات علي البيئة

١-تلعب الغابات والأشجار دورًا هام في الحفاظ على النظام البيئي للأرض، وكلما قلَّ عدد الغابات، قلَّ عدد الأشجار المنتجة للأكسجين، بالإضافة إلى الدمار في الجزء السفلي من السلسلة الغذائية.

٢-تؤثر إزالة الغابات علي التربة وتسبب تآكلها ونقص في المياه والهواء، وبالتالي تؤدي الي انحسار الموارد الزراعية.

٣- تؤدي ازالة الأشجار إلى ظهور الفيضانات وحالات الجفاف، بسبب تآكل التربة مما يزيد من تدفق التربة، وتبدأ حالة من الجفاف أو الفيضانات.

٤- يعيق قطع الغابات التي تقع على المنحدرات الجبلية، تدفق الأنهار نحو السهول، مما يؤثر في استخدام المياه، فتنخفض نسبة الماء بسرعة.

٥- يعد من أكثر الاضرار البيئية الناتجة عن قطع الأشجار هو تلوث الهواء، حيث إزالة الغابات تتسبب في نقص الأكسجين في الهواء، مما يسبب تلوث الهواء في الكثير من المدن، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من العديد من الأمراض الخاصة بالتنفس مثل الربو.

٦-يساهم ازالة الغابات الي انقراض الكثير من الحيوانات، حيث تتعايش الكثير من الحيوانات في الغابات مثل الفهد الآسيوي، والسنجاب الطائر، والذئب الهيمالايا، وأندمان بريق.

7– تغير المناخ الطبيعي، وزيادة درجة الحرارة العالمية، بسبب تناقص مساحة الغابات، وظهور ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر على المناخ العالمي.

8–نتيجة التلوث الهواء والتغير المناخي، الناتج عن ازالة الغابات فقد يتسبب بأضرار وخيمة في طبقة الأوزون الحماية للطبيعة.

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كوكب الارض فيروس كورونا تدمير الارض المصانع الخاسرة الكاتب محمد عبدالرحمن

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