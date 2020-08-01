بيان مهم من الأوقاف وعفو رئاسي.. 8 مشاهد الأبرز في أول أيام عيد الأضحى

شهد أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشاهد فريدة من نوعها، حيث لأول مرة ترفع المساجد مكبرات الصوت، دون حضور المصلين لصلاة العيد، مع إخلاء الشواطئ والحدائق والمتنزهات بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وترصد "الفجر" في سطور التالية أبرز مشاهد أول أيام عيد الأضحى المبارك:





العفو الرئاسي:

كشف قطاع السجون عن الافراج عن 770 سجينًا؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى 2020.

نقل الصلاة:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن أقامت صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة بعدد محدود، وذلك وفق إجراءات التباعد الاجتماعي، ووجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.





المساجد بدون مصلين

يحتفل العالم الإسلامي لأول مره بصلاة عيد الأضحى، وإقامة الصلاة بدون حضور المصلين بناء على تحذيرات وزارة الأوقاف بمنع إقامة الصلاة، نظرًا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.





تواجد أمني:

كثفت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث انتشرت قوات الأمنية في كافة المحافظات، على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة.





كما تكثف قوات المسطحات المائية جهودها، وتلاحق أية محاولات لتحريك المراكب النيلية لمنع الزحام والاختلاط.





إغلاق الشواطئ والمتنزهات

شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، علي غلق الشواطئ والمتنزهات خلال فترة عيد الأضحى ، مانعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وظهرت الشواطئ السياحية خالية من المصيفين، رغم اعتياد المواطنين على قضاء إجازة الأعياد بها.





بيان هام من الأوقاف:

إلى ذلك، أصدرت غرفة عمليات الأوقاف، أن أول أيام عيد الأضحى لم تحدث مخالفة واحدة في صلاة العيد بالمساجد، ولا من أي من العاملين بالأوقاف.





وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات الوزارة، إن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذًا دقيقًا.





ونوه "يوسف"، بأنه تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين، ولا سيما محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا، أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر.





السماح بالبوركيني:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه علي الفنادق والقرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة، أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي "البوركيني".





وأكد شعراوي أنه يسمح بـ"البوركيني"، طالما يصنع من مواد ليس لها تأثير أو ضرر علي طبيعة المياه، ولا يسبب آثارًا سلبية علي الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحي.





قبطي يقدم الأضحية:

قام روماني أبو ذكرى، أحد سكان العمرانية، بتقديم 3 أضاحي وتوزيعها على الفقراء بمنطقة العمرانية في الجيزة، معلقا: "نحن نسيج واحد، في وطن واحد".





وأوضح "أبوذكرى"، أن عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظروف صعبة بعد أزمة كورونا، وتوزيع الأضاحي على الفقراء يعد شعور من المواطنين ببعضهم البعض.





مخالفة قرار: