بيان مهم من الأوقاف وعفو رئاسي.. 8 مشاهد الأبرز في أول أيام عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
شهد أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشاهد فريدة من نوعها، حيث لأول مرة ترفع المساجد مكبرات الصوت، دون حضور المصلين لصلاة العيد، مع إخلاء الشواطئ والحدائق والمتنزهات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في سطور التالية أبرز مشاهد أول أيام عيد الأضحى المبارك:

العفو الرئاسي:
كشف قطاع السجون عن الافراج عن 770 سجينًا؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى 2020.
 
نقل الصلاة:
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن أقامت صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة بعدد محدود، وذلك وفق إجراءات التباعد الاجتماعي، ووجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

المساجد بدون مصلين
يحتفل العالم الإسلامي لأول مره بصلاة عيد الأضحى، وإقامة الصلاة بدون حضور المصلين بناء على تحذيرات وزارة الأوقاف بمنع إقامة الصلاة، نظرًا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.

تواجد أمني:
كثفت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث انتشرت قوات الأمنية في كافة المحافظات، على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة.

كما تكثف قوات المسطحات المائية جهودها، وتلاحق أية محاولات لتحريك المراكب النيلية لمنع الزحام والاختلاط.

إغلاق الشواطئ والمتنزهات 
شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، علي غلق الشواطئ والمتنزهات خلال فترة عيد الأضحى، مانعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت الشواطئ السياحية خالية من المصيفين، رغم اعتياد المواطنين على قضاء إجازة الأعياد بها.

بيان هام من الأوقاف:
إلى ذلك، أصدرت غرفة عمليات الأوقاف، أن أول أيام عيد الأضحى لم تحدث مخالفة واحدة في صلاة العيد بالمساجد، ولا من أي من العاملين بالأوقاف.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات الوزارة، إن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذًا دقيقًا.

ونوه "يوسف"، بأنه تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين، ولا سيما محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا، أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر.

السماح بالبوركيني:
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه علي الفنادق والقرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة، أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي "البوركيني".

وأكد شعراوي أنه يسمح بـ"البوركيني"، طالما يصنع من مواد ليس لها تأثير أو ضرر علي طبيعة المياه، ولا يسبب آثارًا سلبية علي الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحي.

قبطي يقدم الأضحية:
قام روماني أبو ذكرى، أحد سكان العمرانية، بتقديم 3 أضاحي وتوزيعها على الفقراء بمنطقة العمرانية في الجيزة، معلقا: "نحن نسيج واحد، في وطن واحد".

وأوضح "أبوذكرى"، أن عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظروف صعبة بعد أزمة كورونا، وتوزيع الأضاحي على الفقراء يعد شعور من المواطنين ببعضهم البعض.

مخالفة قرار:
شهدت محافظة البحيرة انتشارا للألعاب الشعبية، والتي يتم تأجير أرضيتها من قبل الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور، خلال الأعياد سنويا، وذلك؛ لاستقبال الأطفال، وأسرهم خلال أيام عيد الأضحى، بالرغم من قرار مجلس الوزراء بإغلاق المتنزهات وحظر التجمعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء عيد الأضحى 2020 صلاة العيد اول ايام عيد الاضحي المايوة الاضحي الأضاحى

أخبار تهمك

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 9 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 15 ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 12 ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ ساعة و 17 دقيقة

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

توافد المصلين على ساحات صلاة عيد الأضحى في السويس (صور)

3 دول ألغت صلاة العيد في المساجد بسب كورونا

7 دول عربية تمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

أبرزها الصلاة في المساجد والذبح.. محظورات في عيد الأضحى

6 دول عربية تعلق رسميا صلاة عيد الأضحى (تعرف عليها)

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في جميع المحافظات وقرار مجلس الوزراء بخصوص الصلاة في المساجد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»