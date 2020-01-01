وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للحل السياسى في ليبيا

ناقش وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، الوضع فى ليبيا الشقيقة مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الاتصال الهاتفي، موضحا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسى الليبى - الليبى، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبى.





وشدد الوزير شكرى حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، بما يدفع الحل السياسى قدمًا على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخرًا من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل فى إطار المبادئ والخلاصات التى أقرتها قمة برلين.





وأكد شكرى علي الدور المهم الذى تضطلع به الأمم المتحدة فى الأزمة الليبية، داعيا إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبى وطموحاته المشروعة.





اخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.



