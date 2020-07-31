ملامح تشكيل الزمالك لموقعة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مبارتي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء في دور قبل النهائي من البطولة القارية، بجولة الذهاب في المغرب أحد يومي 25 و26 سبتمبر، والعودة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.

من جانبه طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسؤولي الزمالك، بتحديد الموعد النهائي لجولة الإياب في القاهرة.

ملامح تشكيل الزمالك المُتوقع ضد الرجاء البيضاوي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، معتمدًا على عناصر الفريق الأساسية، ولاسيما الثنائي المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ليصبح التشكيل كالآتي:-

في حراسة المرمى :محمد أبوجبل

وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي

في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – محمد أوناجم ومصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قرر إقامة لقاءات دور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة قبل التراجع عن الأمر وإعادة نظام الذهاب والإياب مرة أخرى.