ملامح تشكيل الزمالك لموقعة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مبارتي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي

 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء في دور قبل النهائي من البطولة القارية، بجولة الذهاب في المغرب أحد يومي 25 و26 سبتمبر، والعودة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.

 

من جانبه طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسؤولي الزمالك، بتحديد الموعد النهائي لجولة الإياب في القاهرة.

 

ملامح تشكيل الزمالك المُتوقع ضد الرجاء البيضاوي

 

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، معتمدًا على عناصر الفريق الأساسية، ولاسيما الثنائي المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ليصبح التشكيل كالآتي:-

 

في حراسة المرمى :محمد أبوجبل

 

وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

 

وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي

 

في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – محمد أوناجم ومصطفى محمد.

 

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قرر إقامة لقاءات دور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة قبل التراجع عن الأمر وإعادة نظام الذهاب والإياب مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة الفجر الزمالك والرجاء الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ ساعتين

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن رمضان صبحي ومصير أزارو

منذ أقل من ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»