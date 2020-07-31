دعاء ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:11 م
دعاء ذبح الأضحية
دعاء ذبح الأضحية
دعاء ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك

كل عام وانتم بخير، كثيراً من المسلمين يبحثون عن دعاء ذبح الأضحية مع الساعات الأولي من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لامتثال كثيراً من المسلمين لسنة الرسول صل الله عليه وسلم، وأكد كثير من الفقهاء أن من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره.


دعاء ذبح الأضحية

إن الدعاء الذي ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم أثناء الذبح، فقد ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ». [أخرجه أبو داود]

بينما بخصوص وقت الذبح للأضحية الشرعي، فيبدأ من بعد صلاة العيد، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، وقالت دار الإفتاء المصرية إنه في هذا العام يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة -وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة- ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

دعاء ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك

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