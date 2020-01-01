الأهلي يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن رمضان صبحي ومصير أزارو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مصير رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول، المعار من هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي في البقاء أو الرحيل عن الأحمر.

 

تصريحات أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي

 

وعلق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على مصير رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول، المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي.

 

وأوضح أمير في تصريحات لقناة الأهلى:" "هناك تفاصيل مهمة متعلقة برمضان صبحي، ونحن نتواصل مع رمضان صبحي، لكن لا يمكن أن نتحدث في أمور كهذه بشكل علني".

 

وعن مصير المهاجم المغربي، وليد أزارو تابع أن الإتفاق لم يدفع جزء من مستحقات النادي عن صفقة وليد أزارو، مشيرا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق، وكذلك المفاوضات.

 

وتابع أمير: "أزارو له بعض المستحقات المالية لدى الإتفاق ولم يحصل عليها، كما أن الأهلي له 100 ألف دولار من قيمة الإعارة ولم يحصل عليها، وطلبنا أن نحصل على المستحقات مقابل استمرار أزارو مع الفريق حتى نهاية الموسم."

 

وأردف: "الإتفاق أبلغنا بأنه لم يتم الاتفاق مع أزارو على الاستمرار في الفترة المقبلة، وهو الآن في المغرب، وسيكون ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال أغسطس المقبل."

 

وواصل: "الإتفاق وعدنا أن يرسل المستحقات المتأخرة للأهلي، وهذا الأمر منفصل تمامًا عن عدم استمرار أزارو مع الفريق، لأننا وافقنا بالفعل على الإعارة."

 

وأتم مدير تعاقدات الأهلي: "بعيد عن الأسامي كان هناك العديد من الأمور، نحن نعمل على صفقات الصيف بداية من شهر أبريل، أنما هذه الأمور لا نتحدث عنها بشكل علني."

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