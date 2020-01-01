الأهلي يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن رمضان صبحي ومصير أزارو

الأهلي يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن رمضان صبحي ومصير أزارو
تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مصير رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول، المعار من هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي في البقاء أو الرحيل عن الأحمر.
تصريحات أمير
توفيق مدير تعاقدات الأهلي
وعلق أمير توفيق
مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على مصير رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول، المعار
من هيدرسفيلد الإنجليزي.
وأوضح أمير في
تصريحات لقناة الأهلى:" "هناك تفاصيل مهمة متعلقة برمضان صبحي، ونحن نتواصل
مع رمضان صبحي، لكن لا يمكن أن نتحدث في أمور كهذه بشكل علني".
وعن مصير المهاجم
المغربي، وليد أزارو تابع أن الإتفاق لم يدفع جزء من مستحقات النادي عن صفقة وليد
أزارو، مشيرا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق، وكذلك المفاوضات.
وتابع أمير:
"أزارو له بعض المستحقات المالية لدى الإتفاق ولم يحصل عليها، كما أن الأهلي
له 100 ألف دولار من قيمة الإعارة ولم يحصل عليها، وطلبنا أن نحصل على المستحقات
مقابل استمرار أزارو مع الفريق حتى نهاية الموسم."
وأردف:
"الإتفاق أبلغنا بأنه لم يتم الاتفاق مع أزارو على الاستمرار في الفترة المقبلة،
وهو الآن في المغرب، وسيكون ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال
أغسطس المقبل."
وواصل: "الإتفاق
وعدنا أن يرسل المستحقات المتأخرة للأهلي، وهذا الأمر منفصل تمامًا عن عدم استمرار
أزارو مع الفريق، لأننا وافقنا بالفعل على الإعارة."
وأتم مدير تعاقدات
الأهلي: "بعيد عن الأسامي كان هناك العديد من الأمور، نحن نعمل على صفقات الصيف
بداية من شهر أبريل، أنما هذه الأمور لا نتحدث عنها بشكل علني."
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