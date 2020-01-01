وفاة قمص متأثرا بإصابته بكورونا في أسيوط

أكد القس توما يعقوب، راعي كنيسة الشهيد ابادير بأسيوط، أن القمص ابرام القمص سمعان، راعي كنيسة مار فام للأقباط الأرثوذكس بأبنوب، قد توفى منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19".





وقال "يعقوب" في تصريحات خاصة إلي بوابة الفجر، إن الكاهن الراحل كان من الرجال القليلة في الشهامة وأنه خسارة كبيرة فقدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتًا الي أن علاقته بالقمص ابرأم كانت قوية بمسابة أخ وصديق له.





كان مصدر كنسي مُتطلع، قد قال إن القمص إبرام القمص سمعان، راعي كنيسة مار فام للأقباط الأرثوذكس، في مدينة أنبوب بمحافظة أسيوط، أُصيب بفيروس كورونا المستجد والمعرف بكوفيد 19.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن مجمع كهنة الإيبارشية وعلى رأسهم الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح بخير وعلى ما يرام، لافتًا إلى أن سبب إصابة الكاهن غير معلوم مصدرها.





وطالب من جميع الأقباط برفع الصلوات والتضرع إلي الله حتى أن يمن على الكاهن المصاب وكل المرضى بالشفاء العاجل.





كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.





وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحي، مضيفا: "لقينا إيبارشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".





وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا في القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا أخر مرة لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنائس بس نفتحها بحساب".





وكان البابا تواضروس قد استقبل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومعه الأرخن الفاضل عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان.





ودار اللقاء حول موقف الأعمال الانشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالأسكندرية وأثنى البابا على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.





وعلى صعيد آخر كلفهم قداسته بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.





كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى ونيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.



