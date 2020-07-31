بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي
تمسك السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة نجم الفريق
المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وطالب فايلر، باستعادة
عمار حمدي، من إعارته خارج صفوف الأهلي في نهاية الموسم، مؤكدًا أهمية تواجده في
صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وخرج عمار حمدي
معارًا إلى صفوف طلائع الجيش منذ يناير الماضي ولمدة 6 أشهر، إلا أن المدرب السويسري
يرغب في عودة اللاعب نظرًا لتألقه وحاجته إلى خدمته.
ويمتلك عمار حمدي
عرضين للإعارة من ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب يفضل الإنتقال
إلى صفوف الاتحاد رافضًا العودة للأهلي أو الانتقال إلى بيراميدز، من أجل الحصول
على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، ليمكنه المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.
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