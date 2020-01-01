ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك ينسحب من صفقة عبد العاطي

تحدثت مصادر صحفية داخل جدران نادي الزمالك، عن انسحاب الأخير من صفقة التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الزمالك، انسحبوا من صفقة عبد العاطي بعد التوقيع مع نبيل دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم عبد العاطي بالذهاب إلى قلعة ميت عقبة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري

وفي سياق متصل تقرر أن تُقام مباراة الزمالك الأولى بعد عودة الدوري المصري، أمام فريق المَصري البورسعيدي ، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

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