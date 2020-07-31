تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:18 م
سانشو
سانشو
عبد القادر عرابي
يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضم الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وطبقاً لما ورد عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي الناديين اقتربوا من وضع اللمسات النهائية للصفقة، والتي تقترب من مبلغ 105 مليون يورو.


وأكدت الصحيفة، أن تأهل اليونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ساعد كثيراً في موافقة اللاعب على الانضمام للشياطين الحمر.


ويجيد سانشو اللعب بشكل جيد في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر، ومن ثم سيشكل ثلاثي هجومي قوي، رفقة الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.


ومن المحتمل أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد خلال الموسم القادم مع تواجد سانشو على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز – بول بوجبا.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – جادون سانشو.

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