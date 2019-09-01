بعد ارتفاعات قوية أسعار صرف الفرنك السويسري تستقر اليوم الجمعة 31-7-2020 أول أيام عيد الأضحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:42 م
الفرنك السويسري
الفرنك السويسري
الفجر الاقتصادي

 

حققت أسعار صرف الفرنك السويسري استقرار في جميع البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 31-7-2020، بعدما كان قد سج ارتفاعات  قوية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري وفقا للبنك المركزي نحو اليوم الجمعة 17.35 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع، مرتفعا بقيمة 24 قرشا عن الأسبوع الماضي والذي سجل بنهاية تعاملاتها 17.11 جنيه للشراء و17.41 جنيه للبيع.

 

 

ومن المقرر أن تغلق البنوك في مصر تعاملاته حتى يوم الاثنين القادم احتفالا بإجازة عيد الأضحى.

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