مسن يتحدى الشيخوخة ويتخرج في الجامعة بعمر 96

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
تخرج مسن بعمر 96 عاما، في جامعة باليرمو الإيطالية ليصبح الطالب الأكبر سنا في تاريخ إيطاليا.

وولد جوزيبي باترنو عام 1923، لكن عمره لم يقف عائقا أمامه ليلتحق بالدراسة والتخصص في التاريخ والفلسفة.

ونشأ باترنو في أسرة فقيرة ولم يتمكن من التسجيل في الجامعة عندما كان شابا ثم خدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، منذ سن الـ20، وبعدها أصبح عاملا في السكك الحديدية.

وتخرج الرجل أخيرًا بعد ثلاث سنوات من الدراسة يوم الأربعاء (29 من يوليو/تموز) ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، ونال نتيجة ذلك إعجاب زملائه ومعلميه وأسرته الذين صفقوا بحرارة خلال حفل التخرج.

وحقق باترنو "درجة امتياز مع مرتبة الشرف العليا" وهي أعلى علامة في الفصل. كما وضع رئيس الجامعة إكليل الغار التقليدي الممنوح للطلاب الإيطاليين على رأسه.

وقال ردا على سؤال عن شعوره بالتخرج في سن أكبر من معظم الناس في العالم: "أنا شخص عادي، مثل كثيرين آخرين، من حيث العمر تجاوزت كل الآخرين ولكني أكملت دراستي بسبب الرغبة في ذلك".

وأشار، أنه استخدم الآلة الكاتبة خلال دراسته، كما استعان بالكتب بدلا من غوغل للبحث عن المعلومات.

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