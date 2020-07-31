كل ما تريد معرفته عن "جمرة العقبة"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:07 م
جمرة العقبة
جمرة العقبة
ياسمين مبروك
يتزامن توقيت موسم الحج هذا العام، مع أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تتوالى المناسك في أيام النحر، لتبدأ برمي جمرة العقبة، حيث يرمي الحجَّاج في هذا اليوم، سبع حصياتٍ كلُّ حصاةٍ على حِدى.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن "جمرة العقبة".

١. تعد جمرة العقبة واجبة عند المسلمين أثناء أداءهم فريضة الحج، وتُرمى بملابس الإحرام في يوم النحر.

٢. أيام الرمي أربعة هي جمرة العقبة، وجمرات أيام التشريق الثلاث ويرميها الحاج بعد التحلل الأول من الإحرام.

٣. يشرع الحاج في رمي الجمرة الكبرى، بعد طلوع الشَّمس وارتفاعها.

٤. ويرمي الحجَّاج في هذا اليوم، سبع حصياتٍ كلُّ حصاةٍ على حِدى، أي لا يرميها دفعةً واحدةً، ويكبِّر قبل كلِّ رميةٍ.

٥. ينحر الهدي من كان لازمًا في حقِّه الهدي وهم من كان من الحجَّاج متمتِّعًا أو قارنًا، أمَّا غيرهم من الحجَّاج فذبح الهدي في حقِّهم تطوّعٌ وليس واجبًا.

 ٦. يقوم الحجَّاج بحلق رؤوسهم أو التَّقصير فيتحلَّلون بذلك التَّحلُّل الأول الذي يُبيح لهم ما كان محظورًا عليهم في ما عدا مباشرة النِّساء.

٧. عقب رمي جمرة، يطوف الحجاج، طواف الإفاضة في مكة.

٨. بعد طواف الإفاضة، يسعى بين الصَّفا والمروة من لم يسعَ منهم أوّل وصوله لمكة.

٩. ثم يتحلل الحجاج، التَّحلُّل الثَّاني الذي يبيح للحجاج كلُّ ما كان محظورًا عليهم بما فيه مباشرة النِّساء.

ويتزامن عيد الأضحى المبارك، مع مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتشهد دول العالم الإسلامي، إقامة تكبيرات صلاة العيد دون حضور المصلين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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