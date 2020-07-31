مواعيد عرض مسلسل مملكة إبليس والقنوات الناقلة في الموسم الثاني

نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل مملكة إبليس والقنوات الناقلة بعد أن لاقت الحلقات الأولي بحث الكثيرين، وهذا يدل علي نجاح المسلسل الباهر في حلقاته الأولي من الموسم الثاني، لهذا سنتعرف معكم علي تفاصيل العرض والموعد مع القنوات الناقلة للمسلسل عبر القمر الصناعي النايل سات.









مواعيد عرض مسلسل مملكة إبليس





يتم عرض الجزء الأول من مسلسل «مملكة إبليس» الذي يتكون من خمسة عشرة حلقة حصريا على mbc مصر، يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، فيما تبدأ منصة shahid vip الرقمية في عرض مسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني، والذي يضم 15 حلقة، وذلك اعتبارا من 30 يوليو من الشهر الجاري، وذلك بعد أن لاقى المسلسل استحسان كبير من الجمهور.









القناة الناقلة لمسلسل مملكة إبليس





القنوات الناقلة لمسلسل مملكة إبليس هي، أم بي سي مصر، وكذلك منصة shahid vip،وتدور أحداث الجزء الثاني حول أصل اللعنة والتي تنكشف أسرارها وملامحها في الموسم الثاني من الدراما المصرية، واللعنات الأسطورية تغزو الحارة الشعبية بصورة مختلفة، عندما تكون سطوة الشر قوية.



