قرار مفاجئ في الأهلي

كشفت تقارير صحفية، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، إلى إلغاء منصب نائب رئيس قطاع الناشئين في التشكيل الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.









حيث أبلغ خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أنه ليس في حاجة إلى تعيين نائبًا له.









وكان هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، قد اعتذر عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين والمدير الإداري، خلال الفترة الأخيرة.









وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد أسند مهمة رئاسة قطاع الناشئين لخالد بيبو بدلًا من فتحي مبروك.



