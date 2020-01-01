أسعار الدولار تستقر في أول ايام عيد الأضحي اليوم الجمعة 31-7-2020

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
سجلت أسعار الدولار في جميع البنوك المصرية استقرار، اليوم الجمعة أول ايام عيد الأضحي المبارد، مع اغلاق تعاملاتها بمناسبة الاحتفالب عيد الأضحي المبارك  على أن  تعاود عملها  يوم الاثنين القادم.

وقد جاء اسعار الدولار في البنوك المصرية كالأتى يوم الجمعة 31-7-2020 بجميع البنوك المصرية كالأتى:

سعر الدولار في البنك المركزي:
16.03 جنيه للبيع/ 15.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر :
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في بنك الأهلى  اليوناني:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
16.03 جنيه للبيع/16.03 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:
16.04 جنيه للبيع /15.94 للشراء.

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