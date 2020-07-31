أمل حجازي مطلوبة على جوجل بعد صورها الأخيرة

تصدرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما نشرت صورا لها وهي مرتدية الحجاب على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام".





أمل حجازي مطلوبة





وزاد بحث الكثيرين على أمل حجازي لمعرفة أسباب تصدر اسمها على محركات البحث، ولاسيما، أن العالم العربي والإسلامي يحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ما جعلها تتصدر من ازدياد عمليات الطلب عليها.





صورة أمل حجازي





ونشرت أمل حجازي صورا لها وهي بمكة المكرمة، وعلقت عليها بأنها منذ عامين، حيث كانت في يوم "عرفة"، حيث كشفت عن ارتدائها الحجاب منذ عامين، عندما ذهبت لهذا المكان الطيب المبارك.





سعادة أمل حجازي





وقالت النجمة اللبنانية أمل حجازي إنها تشعر بسعادة كبيرة منذ ارتدائها الحجاب، وأخذها قرار ارتدائه، معربةً عن سعادتها وتمنياتها بأن تستمر على هذا الأمر ولا تخلعه أبدا، قائلةً: "الليلة منذ سنتين أخذت قرار ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة.. وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى الحج.





حياة أمل حجازي الصعبة





وأوضحت أمل حجازى، أنها عاشت حياة صعبة فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد، حيث هربت من الحرب إلى فرنسا حيث قضت طفولتها، وفى منتصف عمرها هربت إلى دبى.





تغريدة أمل حجازي





وأشارت أمل حجازي في تدوينة لها عبر تويتر، إلى أنها هربت من الحرب على فرنسا حيث قضيت طفولتها، وبمنتصف عمرها هربت على دبى من شيء أبشع من الحرب من بيئة طائفية ومن سلطة وحشة بتاكل أحلامنا.





أمل حجازي تنتقد الوضع في لبنان





وأضافت أمل حجازي في تغريدتها: "وبآخر عمرى على الأرجح رح أهرب كمان لأن ببلدى المسنّ بينهان، إلى أن أهرب إلى الله.. فهناك العدل والراحة والأمان"، يأتى هذا بعد عدة أيام، من انتقاد المطربة أمل حجازى، سياسات الحكومة اللبنانية التى أدت إلى غرق البلاد فى ظلام دامس بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء.



