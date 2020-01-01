تعرف على مخاطر الإفراط في تناول لحوم الضأن خلال عيد الأضحى

يحتفل المسلمون في كل بقاع العالم، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي في ظروف استثنائية، تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وانتقاله بين كافة الدول، مخلفاً ملايين الإصابات والوفيات.





لحوم الضأن في عيد الأضحى





وتختلف طقوس عيد الأضحى المبارك وتتنوع بين الدول بعضها البعض، ولكنها تتفق على شعائر الله، التي لا خلاف عليها ومن الثوابت، حيث يكون الحجيج بالمزدلفة بعدما نزلوا من جبل عرفات ونفروا إليها.





ذبح الأضاحي





ويضحي الكثير من المسلمين بالأضحيات من الماعز والإبل والأبقار، ويقومو بتوزيعها على الأهلي والأقارب والجيران، وينتشر الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، ما يخلف أثارًا سلبية كبيرة، نتيجة الإفراط في تناولها.





مخاطر الإكثار من تناول لحوم الضأن





ويتسبب تناول لحوم الضأن بكثرة خلال عيد الأضحى بكثير نت المشاكل الصحية السلبية على صحة الإنسان، وتعرضه لمخاطر كبيرة، حيث أن الإفراط في أي شيء له عواقب وخيمة، لذا ينصح خبراء التغذية بضرورة الاعتدال وتناول الكميات المطلوبة للجسم دون الإكثار والإفراط في تناولها.





فوائد لحوم الضأن





يحتوي لحم الضأن الذي يكثر من تناوله الجميع خلال عيد الأضحى،على نسبة عالية من البروتينات، إضافة إلى أنه يتضمن مجموعة من الفيتامينات الجيدة مثل "ب 12" و"أ" وجزء من فيتامين "د"، وغني بالأحماض الأمينية الأساسية، والأملاح المعدنية الجيدة؛ كالحديد والزنك، وهي مكونات مفيدة للإنسان.





أضرار تناول لحوم الضأن بكثرة





يتسبب تناول لحوم الضأن بكثرة، في العديد من المخاطر كونه يعطي الجسم سعرات حرارية أكثر من اللازم لاحتوائها على قدر كبير من الدهون وخاصة المشبعة، مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، ما يعطي احتمالية للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى الإصابة بمرض النقرس، والتلبك المعوي.



