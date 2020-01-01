إصابة 126 من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بكورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:12 م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بإصابة 126 حالة بين القوات الأمريكية، بفيروس كورونا المستجد.

 

ودعا لي جاي جانج، نائب حاكم مقاطعة "جيونجي" للسلام في خطاب مفتوح وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لإلغاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية هذا العام خشية زيادة الإصابات بكورونا.

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه من المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية المشتركة في 17 أغسطس المقبل على نطاق أصغر من المعتاد.

 

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان، حالة طوارئ صحية عامة لقواعدها العسكرية في منطقة كانتو شرق اليابان بما في ذلك طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات التاجية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

 

وقال اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر قائد القوات الأمريكية في اليابان في بيان "بسبب الزيادة المطردة في حالات COVID-19 في منطقة طوكيو، قمت بتنفيذ طوارئ صحية عامة لمنطقة سهول كانتو". ويغطي هذا الأمر جميع المنشآت والمرافق التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية والبحرية في المنطقة.

 

وعلي صعيد اخر، أفادت صحيفة يوميوري أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز العدد التراكمي للإصابات 1000 حالة في طوكيو وحدها.

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