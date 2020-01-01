"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
قال عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، ان الجمعية قامت صباح اليوم بذبح عدد 10 عجول بقرى لتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة بقرى كفر زيادة بكوم حمادة والنجيلي بابو المطامير والروضة وحيدر بكفر الدوار وفيشا بالمحمودية وزاوية غزال والحبشي بدمنهور ودير امس بابو حمص وقرية معنية بايتاي البارود.

وأوضح أنه تم إختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقًا للأحكام الشرعية للأضحية وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.


من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهادف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

كما أشاد بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصة جمعية الأورمان لدورها ونشاطها الخدمى والخيرى بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم.

كانت الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة، بتوزيع الهدايا والحلوى على الاطفال المارة بالشوارع وكذا الاطفال بدور الرعاية الاجتماعية لرسم البهجة والسرور على وجوههم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بتقديم افضل الرعاية والمعاملة لهم وتلبية احتياجاتهم والمتابعة المستمرة لهم، كما تقدم بخالص التهاني لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وفي أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة الأمن والامان والاستقرار.
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)
"الأورمان" توزع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل داخل 9 قرى بالبحيرة (صور)

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