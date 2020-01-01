شفاء 602 حالات مصابة بفيروس كورونا في الكويت

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:05 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 602 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ونقلت صحيفة القبس،  عن وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي المتعافين في البلاد كوفيد 19 بلغ 57932 حالة.

 

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي حالات الوفيات في البلاد بلغت 445 حالة وفاة منذ إنتشار الجائحة وحتي الأن.

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 57330 حالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

قالت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 65.903 حالة، بعد تسجيل 754 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل حالتين وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 444 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء كونا.

 

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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