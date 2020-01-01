محافظ الفيوم يستقبل وفدا من الكنيسة وبعض نواب البرلما لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري ـ بمكتبه- صباح اليوم الجمعة، المهنئين في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وعددٍ من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن والقطاعات، ومديري العموم.



قال الدكتور محمد التوني المتحدة الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استقبل وفدًا من الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا إبرام مطران الكنيسة بالفيوم، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، وبعضًا من الشخصيات العامة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومواطني الفيوم، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.



وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة الفيوم، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مشيرًا أن الشعب المصري نسيج واحد، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والشرطة، ضد الارهاب الأسود، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105".

