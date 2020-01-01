إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:53 م
الطقس
الطقس
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا السبت طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كافة محافظات القاهرة.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال فترة عيد الاضحي المبارك.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

اما عن يوم الأحد سوف يشهد مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، فيما يشهد جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وتتوقع الهبئة، أن تكون أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة معتدلة نشطة احيانا علي القاهرة الكبري والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت العظمى بالقاهرة الكبرى 36، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31.

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