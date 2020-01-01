مصرع وفقدان 9 من "المارينز" الأمريكية بحادث في ولاية كاليفورنيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:40 م
البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
وكالات

لقي أحد افراد مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، مصرعه وفُقد 8 آخرون إثر حادث وقع أثناء تدريب قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أصيب اثنين من قوات المارينز خلال الحادث الذي لم تُكشف طبيعته بعد.

 

وقد وقع الحادث، خلال مهمة تدريبية لفوج المارينز الخامس عشر المتمركز في قاعدة كامب بندليتون بولاية كاليفورنيا.

 

وفي وقت سابق، أجرى جنود المشاة الأمريكية "المارينز" مناورات عسكرية فى مرتفع جليدى في "سييرا نيفادا" للتكيّف مع ظروف الحرب المحتملة مع روسيا أو الصين.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنّه على ارتفاع يقرب من 8000 قدم في مركز تدريب في جبال كاليفورنيا، تصل الثلوج إلى الصدر، ودرجات الحرارة مقامرة، والهواء حاد، لكن المارينز الآخرون على بعد بضعة كيلومترات يستعدون للهجوم، ويجب أن تكون القوى على كلا الجانبين قادرة على محاربة العدو فى بيئة لا ترحم.

 

وتم تصميم هذه التدريبات لتدريب القوات في الحرب القادمة، حيث تعتقد الولايات المتحدة أنها ستكون ضد عدو أكثر قدرة على التكنولوجيا المتقدمة، مثل روسيا أو كوريا الشمالية أو الصين.

 

وتحاكي الظروف المناخية على الجبل نوع من القتال البارد الذي يمكن أن تواجهه القوات في واحدة من بقاع التوتر في المستقبل.

 

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ولاية كاليفورنيا مصرع وفقدان 9 حادث امريكا المارينز الأمريكية

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