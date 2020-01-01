تاريخ مباريات الزمالك في الأعياد: إخفاقات بالجملة وانتصارات محدودة (تقرير)

إخفاقات عديدة وانتصارات محدودة حققها فريق الزمالك خلال تاريخ مبارياته في الأعياد والمناسبات المختلفة، حتي أصبحت الجماهير البيضاء تخشي أن يخوض فريقها المباريات في أي مناسبة، خوفًا من تحقيق إخفاقًا جديدًا يُضاف لسجل اللحظات الحزينة التي عاشها الفريق الأبيض في الأعياد.









وتزامنًا مع احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك، يرصد "الفجر الرياضي" أبرز مباريات الزمالك في الأعياد المختلفة:-





- الانكسارات:

2005: خسر الزمالك أمام نظيره حرس الحدود بهدف دون رد بالدوري الممتاز في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل هدف اللقاء (عبد الحميد بسيوني).





2006: سقط الزمالك أمام الأهلي بثنائية "مؤمن زكريا" في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في لقاء الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006/2007.





2007: قاد أحمد شعبان نجم بتروجيت فريقه للفوز علي الزمالك بهدف من تسديدة صاروخية في عيد الأضحى المبارك وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2006 / 2007.





2008: استمرت هزائم الزمالك في الأعياد وخسر أمام حرس الحدود 1/0 خلال احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك، وسجل هدف اللقاء أحمد عبد الغني.





2009: استمر الزمالك في "العكننة" علي جماهيره وخسر مجددًا في عيد الفطر المبارك هذه المرة أمام الاسماعيلي في الدوري الممتاز بهدف دون رد سجله (عمرو السولية).





2009: تلقي الزمالك هزيمة جديدة أمام غزل المحلة في وقفة عيد الأضحي المبارك في 25 ديسمبر 2009 وخسر بهدف دون رد سجله (محمد العتراوي)





2011: خسر الزمالك أمام اتحاد الشرطة في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بنتيجة 2-0 في مباراة جمعتهما ببطولة الدوري الممتاز.





2012: تلقي الزمالك هزيمة قاسية أمام فريق مازيمبي الكونغولي 2/1 على ملعبه ووسط جمهوره خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





2015: قاد مؤمن زكريا الأهلي للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في لقاء القمة الذي جمع الفريقين يوم 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك.





2015: عاد فريق الزمالك للعكننة على جماهيره مجددًا وتلقي هزيمة ساحقة أمام النجم الساحلي التونسي في رابع أيام عيد الأضحي بنتيجة 5-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





- الانتصارات:

1991: حقق الزمالك فوزا ثمينا على غريمه الأهلي 2-0 في المباراة التي جرت بينهما يوم 23 يونيو الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.









2008: فاز فريق الزمالك على نظيره الترسانة بهدف دون رد سجله مصطفي جعفر في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري الممتاز يوم 30 سبتمبر الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.









2017: تغلب فريق الزمالك على نظيره بتروجيت بهدفين دون مقابل في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز والذي أقيم بينهما في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.