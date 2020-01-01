في العيد الكبير.. البدري وبوبو ضمن أشهر 10 "جزارين" في الكرة المصرية (تقرير)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
تنشط مهنة الجزارة بشكل كبير خلال احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، نظرًا لكون الجزار المسئول الأول عن ذبح الأضاحي وتجهيز اللحوم، وهذا ما شهدته الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أول أيام العيد.

وحرصا من "الفجر الرياضي" على ربط كرة القدم بكافة الأحداث والمناسبات المختلفة، نتناول في هذا التقرير الحديث عن "الجزارين" في الكرة المصرية، وهم اللاعبين المتهورين أصحاب الأداء العنيف والخشونة الزائدة في الملعب، والذين يتسببون كثيرًا في إيذاء الخصوم، ويعرضون أنفسهم للبطاقات الملونة:

1- حسام البدري:
مدرب منتخب مصر الحالي حسام البدري نجم الأهلي السابق واحد من أبرز الجزارين في تاريخ الكرة المصرية، كان يمتاز أدائه بالحماس والخشونة الزائدة في خط الدفاع وكان أوقات كثيرة يتسبب في إصابة المنافسين وإيذائهم دون قصد، وذلك تسبب كثيرًا في احتساب الأخطاء ضده وحصوله على البطاقات الملونة.

2- بوبو: 
يأتي محمد إبراهيم المزاتي الشهير بـ"بوبو" نجم الاتحاد السكندري السابق ضمن قائمة أشهر "الجزارين" في الكرة المصرية، وكان يتسم أدائه بالعنف المفرط والخشونة الزائدة، وكان دائمًا يتعمد إعاقة الخصوم وخاصة من الخلف، وتسبب في إحدي المباريات ضد الأهلي في إصابة قوية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.

3- نبيل محمود:
أطلقت الجمهور على نبيل محمود مدافع الزمالك السابق لقب "الجزار" نظرًا لشراسته وخشونته الزائدة ضد المنافسين، وكان يساعده في ذلك قوته البدنية وطوله الفارع، وكان دائمًا ما يتسبب في إصابة لاعبي الأندية المنافسة وكان يتعرض للبطاقات الملونة واحتساب الأخطاء ضده.

4- بشير التابعي:
لعب بشير التابعي ضمن صفوف الزمالك سنوات طويلة وحقق خلالها العديد من البطولات لكنه كان من اللاعبين المتهورين وكان يتعمد الالتحامات القوية مع المنافسين مما تسبب كثيرًا في إيذائه للخصوم.

5- أيمن عبد العزيز:
يعتبر مدافع الزمالك والمقاصة السابق أيمن عبد العزيز من اللاعبين المؤذيين بالكرة المصرية اعتاد التدخلات القوية والعنيفة مع منافسيه، وله واقعة شهيرة خلال لقاء القمة أمام الأهلي موسم 1998/1999 حيث تعرض للطرد بعد تدخل عنيف ضد إبراهيم حسن مما دفع الفريق الأبيض للانسحاب من المباراة.

6- حسام عبد العال:
اشتهر حسام عبد العال لاعب طلائع الجيش السابق، ايضًا بالعنف والخشونة الزائدة داخل الملعب، وتسبب في إصابة عدد من اللاعبين خلال مسيرته الكروية كما حصل خلال مشواره بالملاعب على الكثير من البطاقات الملونة.

7- أيمن سعيد:
تضم قائمة "الجزارين" في كرة القدم المصرية أيمن سعيد لاعب الاتحاد السكندري والمصري السابق يعتبر وكان يتعمد كثيرًا الخشونة الزائدة مع لاعبي المنافسين وتعمد إيذائهم.

8- عمرو الصفتي:
عندما نتحدث عن أشهر "الجزارين" في الكرة المصرية لا يمكن أن نغفل لاعب الزمالك السابق عمرو الصفتي، والذي كان يشتهر بأدائه العنيف وتدخلاته القوية ضد لاعبي الفرق المنافسة.

9- طارق حامد
أما في الجيل  الحالي يأتي طارق حامد نجم الزمالك على رأس اللاعبين "الجزارين" في الكرة المصرية، ويعتمد أدائه على الخشونة الزائدة والعنف المفرط وتسبب في إيذاء العديد من اللاعبين خلال مشواره مع الأبيض.

10- أحمد فتحي:
يتميز أحمد فتحي لاعب الأهلي الحالي والمنتقل حديثا لنادي بيراميدز بالروح العالية والأداء القوي داخل الملعب والذي يصل احيانا كثيرًا لحد التهور والعنف مما يتسبب كثيرًا في إصابات للمنافسين ويعرضه للكثير من الأخطاء والبطاقات الملونة.

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