تعرف على التفاصيل الكاملة لعرض مسرحية "البخيل" بعيد الأضحى





يستعد عرض "البخيل"، للقاء جمهوره، على خشبة مسرح "أوبرا ملك"، والكائن بمنطقة رمسيس، في تمام السابعة مساءًا، بسعر 20 جنيهًا للفرد.









وعرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.









كما يعرض أيضا في نفس الفترة مسرحية المتفاؤل، على خشبة المسرح القومي، والذي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.









ويبدأ العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.









العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.



