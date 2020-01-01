تعرف على التفاصيل الكاملة لعرض مسرحية "البخيل" بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

يستعد عرض "البخيل"، للقاء جمهوره، على خشبة مسرح "أوبرا ملك"، والكائن بمنطقة رمسيس، في تمام السابعة مساءًا، بسعر 20 جنيهًا للفرد.


وعرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد،  عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.


كما يعرض أيضا في نفس الفترة مسرحية المتفاؤل، على خشبة المسرح القومي، والذي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.


ويبدأ العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.


العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.

أخبار تهمك

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

أولمبياكوس اليوناني يسعى لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

منذ حوالي 6 ساعات

التاريخ لا يكذب.. الأهلي في الأعياد لا يرحم ضحاياه (تقرير)

منذ ساعة و 20 دقيقة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ يوم

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أندية إسبانية تتحد ضد الإتجار باللاعبين.. أبرزهم برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

08:10 ص

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

11:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»