أسعار النفط تتجه لتقليص الخسائر الأسبوعية

تحاول أسعار النفط تقليص خسائرها الأسبوعية اليوم الجمعة، والتى تعد حتى الأن أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أن تراجع الخام الأمريكية نايمكس بالأمس دون 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 9 يوليو الجاري بعد بيانات اقتصادية كشفت عن انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة تاريخية.





وتستمر الزيادات الجديدة في حالات الإصابة بالوباء حول العالم في إثارة مخاوف الطلب على الوقود.





وتعتزم "أوبك+" الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق خفض إنتاج النفط مع تقليص الإمدادات بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا بداية من غد السبت من 9.7 مليون برميل في الثلاثة أشهر الأخيرة.





وتتجه أسعار خامي نايمكس وبرنت لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.7 بالمائة و0.2 بالمائة على الترتيب.





وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.7 بالمائة إلى 40.19 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 43.21 دولار للبرميل.