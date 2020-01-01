البورصات الأوروبية ترتفع في التعاملات الصباحية

ارتفعت البورصات الأوروبية في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد أن وازنت تحديثات مشجعة لأرباح نوكيا وبي.إن.بي باريبا وشركات أخرى المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.





ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب اختتام الشهر بأداء مستقر إلى منخفض بعد أن دفعت بيانات اقتصادية ضعيفة ومخاوف إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام الجاري المؤشر صوب أدنى مستوى في شهر يوم الخميس.





وضغطت المخاوف بشأن زيادة جديدة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا على السوق، فيما نزلت الأسهم المدرجة في باريس على الرغم من أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني.





وفي تحركات مدفوعة بالأرباح، قفز سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات شبكات الاتصالات 10.6 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 إذ أعلنت الشركة عن ارتفاع غير متوقع في الأرباح الأساسية.





وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الرابحين، وارتفعت 1.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة في وول ستريت أبل وأمازون وفيسبوك عن نتائج تفوق التوقعات يوم الخميس.





وزاد سهم بي.إن.بي باريبا 3.9 بالمئة بعد أن حقق البنك أرباحا فصلية تفوق التوقعات، بدعم من ارتفاع تداول أدوات الدخل الثابت وطلب قوي على تمويل الشركات.