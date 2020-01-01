محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بفرق قوات الأمن بالعزب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
ريهام على


قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود، بفرق قوات الأمن بالعزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رافقه اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء درويش حسين حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

خلال الزيارة، شارك محافظ الفيوم، الجنود وضباط الصف إفطارهم، ثم قدم التهنئة للجميع مؤكدًا لهم أنهم درع مصر الأمين وحصنها الحصين لافتا أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل وأشقائهم من أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن.

وأضاف المحافظ "أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات"، مشيرًا الى جهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مثمنًا وعي الشعب المصري في العبور من هذه الأزمة.

وأشاد محافظ الفيوم بدور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل استقرار الوطن لاحداث التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بفرق قوات الأمن بالعزب
محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بفرق قوات الأمن بالعزب
محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بفرق قوات الأمن بالعزب
محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بفرق قوات الأمن بالعزب

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