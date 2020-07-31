الدولة الأفريقية الأكثر تضررًا بكورونا في القارة السمراء

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا بجنوب إفريقيا، 470 ألف شخص، ما يعني أن أكثر من نصف المصابين المسجلين بالقارة يوجدون في هذا البلد، حسبما ذكرت قناة تلفزيون "eNCA".

 

وسجلت جنوب أفريقيا، العدد الأكبر من المصابين بين جميع دول القارة، إلى وجود برنامج اختبارات لعدوى الفيروس التاجي للسكان في هذا البلد.

 

وكان ألفريد توتلوا من مجلس جنوب إفريقيا للأبحاث الطبية، أفاد بأنه كلما تم إجراء اختبارات للكشف عن الإصابات بالفيروس التاجي بشكل مكثف، كلما سجل عدد أكبر من المصابين، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن كل ثاني مواطن بالقارة يعاني من الإصابة بالوباء من دون أعراض.

 

وأشار توتلوا من جهة أخرى إلى أن العديد من الدول الإفريقية لا توجد بها إمكانيات كافية لإجراء حملات كبيرة للكشف عن الفيروس التاجي.

 

وبحسب خدمة "Worldometer" المتخصصة في إحصاء الإصابات بالفيروس التاجي، سجل في جنوب إفريقيا حتى يوم 30 يوليو، 482169 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 7812 حالة، وتعافى 309601 شخصا، وبذلك تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الخامسة من حيث انتشار هذه العدوى في العالم.

 

وقد أعلنت جنوب أفريقيا، فرض حظر على بيع الكحول، إضافة إلى فرض قيود أخرى للحد من انتشار عدوى الفيروس التاجي، وجرى كذلك تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى 15 أغسطس.

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