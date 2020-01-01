فولهام يتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
وكالات
صعد فولهام إلى نهائي ملحق الترقي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع المقبل رغم خسارته 2-1 أمام ضيفه كارديف سيتي اليوم الخميس بعد أن تفوق على منافسه 3-2 في مجموع المباراتين.


وسيتقابل فولهام مع منافسه المحلي برنتفورد، الذي هزم سوانزي سيتي بنفس النتيجة في مجموع المباراتين بعد الانتصار 3-1 يوم الأربعاء، في النهائي على ملعب ويمبلي الأسبوع المقبل.

وفي بداية مثيرة صعق كارديف، الذي خسر مباراة ذهاب الدور قبل النهائي 2-صفر، مستضيفه بعد مرور ثماني دقائق فقط بهدف من ضربة رأس سددها كورتيس نلسون.

لكن فولهام أدرك التعادل سريعا بعد 24 ثانية فقط عبر نيسكينز كيبانو ليستعيد فارق الهدفين في مجموع المباراتين.

وبعد أن ترك الاستحواذ لفولهام في بقية الشوط الأول استعاد البديل لي توملين المقدمة لكارديف بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني لتشتعل المباراة.

وأبقى أليكس سميثيز حارس كارديف فريقه في المباراة بعدة تصديات رائعة من بينها محاولة خطيرة من أبوبكر كمارا في الدقيقة 68.

لكن رغم ضغط كارديف في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف يدفع المباراة لوقت إضافي تماسك فولهام ليحصل على فرصة للعودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد في الدرجة الثانية.

وقال توم كايرني قائد فولهام لشبكة سكاي ”لم تكن مباراة جيدة على الاطلاق. كانت أسوأ بداية لنا.

”أعتقد أننا تأثرنا بفوزنا ذهابا 2-صفر. بدت النتيجة مريحة لكن الواقع كان مختلفا.

”خذلنا أنفسنا لأننا لم نلعب بطريقتنا المعتادة لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء“.

ويسعى برنتفورد غريم فولهام في النهائي إلى الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في 73 عاما حيث يستعد للانتقال إلى ملعبه الجديد برنتفورد كوميونيتي في موسم 2020-2021.

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