بشأن أذان المغرب.. رسالة عاجلة من إذاعة القرآن الكريم للمستمعين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:58 ص
إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم
أمنية فوزي
وقعت إذاعة القرآن الكريم، في خطأ غير مقصود تسبب في إذاعة أذان المغرب قبل موعده يوم عرفة، وتسبب في تشكيك عدد كبير من الصائمين في يومهم.

ووجهت إذاعة القرآن الكريم، رسالة للمواطنين، قائلة: "مستمعونا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة اذان المغرب اليوم قبل موعده ب ٤ دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار"، متابعة: "نعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه".

واستشهدت إذاعة القرآن، بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه".

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مفتي الجمهورية يؤكد أن من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: " مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز.

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