في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن انخفاض أرقام الإصابات جاءت بعد التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وشدد على إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي، واستخدام المطهرات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في إجازة العيد.





وأكد أنه يجب تطهير الأسطح بشكل دوري، وتحذيرات لركاب المترو ووسائل النقل العام بضرورة التباعد، لافتًا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يتوقف على وجود لقاح فعال ضد فيروس كورونا.





خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



