تعرف على مواعيد صلاة العيد في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية

ينتظر المصريون بفارغ الصبر الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأداء صلاة العيد، وتنشر لكم بوابة الفجر، مواعيد صلاة العيد في مختلف ومدن الجمهورية ، وهي كالتالي:





القاهرة 5:38





الجيزة 5:39





الإسكندرية 5:41





بورسعيد 5:32





السويس 5:33





العريش 5:26





الطور 5:32





سانت كاترين 5:30





طابا 5:25





شرم الشيخ 5:30





دمنهور 5:40





طنطا 5:38





المنصورة 5:36





الزقازيق 5:36





بنها 5:38





شبين الكوم 5:39





كفر الشيخ 5:38





الفيوم 5:41





بنى سويف 5:41





المنيا 5:44





أسيوط 5:44





سوهاج 5:43





قنا 5:39





أسوان 5:42





أبو سمبل 5:50





مرسى مطروح 5:52





الغردقة 5:33





الخارجة 5:50





الإسماعيلية 5:33





دمياط 5:34





السلوم 6:00





نويبع 5:27





حلايب 5:30



