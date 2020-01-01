وليد توفيق يكشف سر نجاح زواجه بملكة جمال الكون لـ3 عقود

كشف المطرب اللبناني وليد توفيق، عن سر نجاح زواجه من جورجينا رزق ملكة جمال الكون في 1971، منذ عام 1990 حتى الآن يعود إلى الاحترام والتقدير المتبادل بينهما، وتابع: "الاحترام المتبادل هو الوصفة السحرية لاستمرار الحياة الزوجية".









وأضاف "توفيق"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصري ، أن هناك قصة حب كبيرة تجمعه بملكة جمال الكون، جورجينا رزق تحتاج إلى وقت كبير كي يسردها.





وشدد "توفيق"، على ضرورة أن يجعل الزوج زوجته ومنزله خط أحمر بعيدًا عن أي عمل أو شهرة، لافتًا إلى أنه رغم النجاح الكبير والشهرة التي كانت تحظى بها زوجته إلا أنها فضلت ترك ذلك والتفرغ لتربية أبنائهم .



